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      Українській тенісистці Марті Костюк не вдалося пробитися на Australian Open

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      Марта Костюк
      Марта Костюк

      Марта Костюк у фіналі кваліфікації Australian Open поступилася представниці Іспанії Паулі Бадосі-Хіберт та не зіграє в основній сітці турніру.

      Фінальний матч кваліфікації тривав півтори години. І у першому сеті Костюк була близька до того, щоб виграти його. Попри те, що вона віддала свою першу подачу, їй вдалося повести у рахунку 4:1. І була близька до того, щоб зробити рахунок 5:1 (у неї був брейк-пойнт). Та все ж іспанка зуміла зрівняти рахунок. Тож все вирішувалося на тай-брейку. І там успіх був на стороні Бадоси-Хіберт.

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      Така невдача дещо надломила Костюк, і у другому сеті вона вже поступалася на початку 0:3. Хоча і зрівняла рахунок 3:3. Та згодом таки програла 3:6.

      Відтак іспанка виходить у фінал Australian Open. Українка, яка стала сенсацією турніру у 2018 році (тоді 15-літня Костюк пройшла кваліфікацію і дійшла до третього кола основної сітки турніру, де поступилася Еліні Світолінії), зможе зіграти лише за умови запрошення від організаторів.

      Марта Костюк – Паула Бадоса-Хіберт 0:2 (6:7 (6), 3:6)

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      Теги: Спорт Теніс Australian Open Марта Костюк
      Джерело: 24 Канал
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