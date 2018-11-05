Український тренер разом зі своїм клубом став чемпіоном Латвії

ФК "Рига", яку очолює український тренер Віктор Скрипник, достроково гарантувала собі золоті медалі чемпіонату Латвії.

У 27-му турі першості столичний клуб здобув перемогу "Валмієром" з рахунком 2:0 і достроково гарантував собі перше місце. За тур до кінця чемпіонату перевага "Риги" над "Вентспілсом" становить шість очок.

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Це вже другий титул для українського тренера. Раніше "Рига" під керівництвом Скрипника перемогла в фіналі Кубка Латвії, обігравши в серії пенальті "Вентспілс". Таким чином, команда українського наставника оформила золотий дубль.

Зазначимо, що у минулому році "Рига" стала бронзовим призером чемпіонату та фіналістом національного Кубка.

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