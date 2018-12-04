Український тренер відновить роботу в клубі, який є суперником "Динамо" в Лізі Європи

Український тренер Роман Григорчук незабаром повернеться в "Астану" в якості головного тренера.

За інформацією "Динамоманії", казахстанський клуб провів з українським наставником переговори і вони прийшли до рішення, що Григорчук повернеться в команду з настанням 2019 року.

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Зазначимо, що в серпні Григорчук брав паузу в кар'єрі, пов'язану із сімейними обставинами, і команду тимчасово очолював Григорій Бабаян, який зумів привести команду до чемпіонства і набрати 8 очок в груповому турнірі Ліги Європи.

Нагадаємо, "Астана" є суперником "Динамо" в Лізі Європи. На даний момент команда з Казахстану займає 2 місце в групі. В останньому турі "Астана" зіграє з "Ренном" і в цьому матчі команді достатньо не програти для виходу в плей-офф.

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