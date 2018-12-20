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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Український тренер визнаний найкращим у 2018 році у чемпіонаті Латвії

      109 Читать новость на русском
      Віктор Скрипник
      Віктор Скрипник

      Головний тренер футбольного клубу "Рига" Віктор Скрипник був визнаний найкращим тренером 2018 року в Латвії.

      Український тренер виграв чемпіонат і кубок Латвії в 2018 році. За 28 матчів чемпіонату Латвії команда українця набрала 68 очок. Скрипник очолив "Ригу" влітку цього року.

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      Варто зазначити, що це перші титули для Скрипника в якості тренера і перші для клубу, заснованого в 2014 році.

      Віктор Скрипник з 1996-го до 2004 року грав за "Вердер" та двічі ставав чемпіоном Німеччини. Після завершення кар’єри залишився у Бремені – працював у молодіжній академії клубу. У 2013 році захисник збірної України очолив дубль німецької команди. Восени наступного року його призначили головним тренером "Вердера". У сезоні 2014/15 Віктора Скрипника було визнано найкращим тренером Бундесліги.

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      Теги: Спорт Футбол Латвія
      Джерело: 24 Канал
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