Український тренер визнаний найкращим у 2018 році у чемпіонаті Латвії

Головний тренер футбольного клубу "Рига" Віктор Скрипник був визнаний найкращим тренером 2018 року в Латвії.

Український тренер виграв чемпіонат і кубок Латвії в 2018 році. За 28 матчів чемпіонату Латвії команда українця набрала 68 очок. Скрипник очолив "Ригу" влітку цього року.

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Варто зазначити, що це перші титули для Скрипника в якості тренера і перші для клубу, заснованого в 2014 році.

Віктор Скрипник з 1996-го до 2004 року грав за "Вердер" та двічі ставав чемпіоном Німеччини. Після завершення кар’єри залишився у Бремені – працював у молодіжній академії клубу. У 2013 році захисник збірної України очолив дубль німецької команди. Восени наступного року його призначили головним тренером "Вердера". У сезоні 2014/15 Віктора Скрипника було визнано найкращим тренером Бундесліги.

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