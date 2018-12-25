Український тренер з ганьбою покинув клуб із Казахстану

Український тренер Сергій Зайцев не тренуватиме казахстанський "Акжайик" в сезоні 2019 року.

Причини припинення співпраці не повідомляються, пише Kazfootball.kz.

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Український фахівець очолив "Акжайик" в кінці липня 2018 року. Під його керівництвом команда лише одного разу перемогла в 13 матчах, здобула 4 нічиїх і 8 разів програла. Команда за підсумками року вилетіла з Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, що раніше наставник очолював запорізький "Металург", "Зорю" (Бєльці) та львівські "Карпати".

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