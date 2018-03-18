Український ведучий випадково отримав фото з Вікторією Бекхем

Телеведучий Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я – Яцечко Анатолій), відомий за участю в програмі "Сніданок з 1+1", випадково потрапив на фото знаменитої Вікторії Бекхем. Співачка в той час робила селфі.

Стильне фото з'явилось на Instagram-сторінці дизайнера та учасниці гурту Spice Girls Вікторії Бекхем. На знімку зірка позує перед дзеркалом в розкішній спідниці та сорочці.

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Однак на другому плані видніється чоловік, який щось розглядає в своєму телефоні. Це був український телеведучий Анатолій Анатоліч.

Випадково потрапив в кадр до Вікторії Бекхем. Он я з телефоном. Тільки Девіда Бекхема не відзначайте. Не хочу цих з'ясувань,

– жартома написав український шоумен.

Прихильники Анатолія Анатоліча оцінили таку кумедну світлину, відзначаючи, що це "жарт тижня".