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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Український ведучий випадково отримав фото з Вікторією Бекхем

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Український телеведучий Анатолій Анатоліч
Український телеведучий Анатолій Анатоліч / Фото з вільних джерел

Телеведучий Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я – Яцечко Анатолій), відомий за участю в програмі "Сніданок з 1+1", випадково потрапив на фото знаменитої Вікторії Бекхем. Співачка в той час робила селфі.

Стильне фото з'явилось на Instagram-сторінці дизайнера та учасниці гурту Spice Girls Вікторії Бекхем. На знімку зірка позує перед дзеркалом в розкішній спідниці та сорочці.

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Однак на другому плані видніється чоловік, який щось розглядає в своєму телефоні. Це був український телеведучий Анатолій Анатоліч.

Випадково потрапив в кадр до Вікторії Бекхем. Он я з телефоном. Тільки Девіда Бекхема не відзначайте. Не хочу цих з'ясувань,
– жартома написав український шоумен.

Прихильники Анатолія Анатоліча оцінили таку кумедну світлину, відзначаючи, що це "жарт тижня".

Теги: LifeStyle Новини України Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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