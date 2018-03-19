Український ведучий Володимир Остапчук вдруге став батьком
Український ведучий Володимир Остапчук та його дружина Олена вдруге стали батьками – у пари народився син.
Хлопчик народився у приватній клініці Маунт-Синай в Торонто 19 березня о 10 годині ранку за місцевим часом, пише Viva!
Раніше Володимир розповідав, що вартість пологів там становить від 12 тисяч доларів і більше.
Для сина Володимир та Олена вибрали ім'я задовго до пологів. Подружжя назвали малюка Еван-Олександр.
Як пише видання, Остапчук був присутній при пологах і навіть перерізав пуповину.
Як відомо, подружжя виховує старшу доньку Емілію.
Джерело: 24 Канал
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