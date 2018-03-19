Український ведучий Володимир Остапчук вдруге став батьком

Український ведучий Володимир Остапчук та його дружина Олена вдруге стали батьками – у пари народився син.

Хлопчик народився у приватній клініці Маунт-Синай в Торонто 19 березня о 10 годині ранку за місцевим часом, пише Viva!

Раніше Володимир розповідав, що вартість пологів там становить від 12 тисяч доларів і більше.

Для сина Володимир та Олена вибрали ім'я задовго до пологів. Подружжя назвали малюка Еван-Олександр.

Як пише видання, Остапчук був присутній при пологах і навіть перерізав пуповину.

Допис, поширений Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 4 Бер 2018 р. о 4:12 PST

Як відомо, подружжя виховує старшу доньку Емілію.