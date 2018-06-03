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Український ведучий зізнався, коли народиться його первісток

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Тимур та Інна Мірошниченки
Тимур та Інна Мірошниченки / Instagram / @_inna_mi_

Телеведучий Тимур Мірошниченко, який нещодавно оголосив про очікування першої дитини з дружиною Інною, вже назвав точну дату народження первістка. Це відбудеться 15-16 червня.

За словами майбутніх зіркових батьків, дитина з’явиться на світ в середині червня. Але якщо трапиться це швидше, то для них це буде лише в радість, оскільки в Інни "вже немає сил ходити вагітною".

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"15-16 червня – це п’ятниця і суботу, в мене робота і тому я кожного дня веду переговори, кажу: "Слухай, давай або вночі або в будній день". Подивимося, як вона прислухається до татка", – прокоментував прийдешню подію Тимур.

 

Подружжя зізналося, що для них це, звісно, дуже важлива подія і на першій дитині вони не збираються зупинятися. На момент їхнього весілля 21 січня жінка перебувала на 5 місяці вагітності.

"Для мене – це найголовніша подія в житті, і я сподіваюся, що у нас таких подій буде декілька", – додала Інна.

Теги: LifeStyle Зіркові мами
Джерело: ТСН
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