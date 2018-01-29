Український віце-прем'єр показав, як діджей світового рівня "розриває" Київ

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко відвідав концерт відомого французького діджея David Guetta у Києві.

Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"Ну а поки ви там спите, David Guetta "розриває" Київ на маленькі шматочки. І смажить їх на пекельному вогні своєї музики. Просто фантастичне видовище. Приємно спостерігати, як наша країна стає невід‘ємною частиною європейського культурного простору", – йдеться у дописі.

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Додамо, David Pierre Guetta – французький діджей, власник двох премій "Ґреммі" і один з найвідоміших музичних продюсерів.