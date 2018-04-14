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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Український військовий зазнав поранення під час виконання бойового завдання, – Штаб АТО

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Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Російсько-окупаційні війська вдень 14 квітня здійснили 28 обстрілів українських опорних пунктів на Донбасі. Для цього вони використали важке озброєння, яке заборонено мінськими домовленостями.

Як повідомили у Штабі АТО, внаслідок виконання бойових завдань один український воїн зазнав поранення. Його доправлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу.

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Загалом же найбільше обстрілів припало на Донецький напрям. Із забороненої Мінськими угодами 122 мм артилерії обстріляні захисники Широкиного, з гранатометів та великокаліберних кулеметів – оборонці Мар’їнки, Кам’янки та Лебединського, з озброєння БМП – захисники Новотроїцького, а з великокаліберних кулеметів – наші укріплення під Павлополем, Гнутовим та Новотроїцьким.

Крім цього, оборонці Авдіївки обстріляні з гранатометів різних систем та зенітної установки. Також під вогонь зі стрілецької зброї потрапили українські опорні пункти в районі Широкиного, Новомихайлівки, Кам’янки та Павлополя, а поблизу Водяного, шахти "Бутівка" і Талаківки – вівся снайперський вогонь.

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На Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів агресор відкривав вогонь по оборонцях Зайцевого та Луганського. Крім цього, міномети калібру 82 мм противник тричі застосував під Луганським, а захисників Троїцького – обстріляв з великокаліберних кулеметів.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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