Український воротар Коваль у карколомному стрибку відбив пенальті: відео
Воротар київського "Динамо" Максим Коваль знову відзначився якісними діями за свою команду "Аль-Фатех".
Орендований у "Динамо" воротар відбив пенальті в матчі чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Вехда" Мекка.
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Коваль відбив пенальті в компенсований час, після того як "Аль-Фатех" пропустив. Це вже третій відбитий пенальті українця в цьому сезоні.
(Дивіться момент пенальті з 11.36)
"Аль-Фатех", набравши 19 очок, займає 11-е місце в турнірній таблиці після 16-ти турів.
Джерело: 24 Канал
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