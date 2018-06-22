Український воротар Лунін офіційно перейшов у мадридський "Реал"
Воротар Андрій Лунін офіційно перебрався до мадридського "Реалу" з луганської "Зорі".
Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті "Реалу".
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Зазначається, що контракт підписано на шість років. Сума трансферу 19-літнього гравця не розголошується.
Зазначається, що іспанський клуб міг заплатити луганській "Зорі" близько 9 мільйонів євро одразу, і ще 4,5 мільйони євро різноманітними бонусами.
Варто зазначити, що Андрій Лунін вже встиг дебютувати за національну збірну України.
Джерело: 24 Канал
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