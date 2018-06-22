Український воротар Лунін офіційно перейшов у мадридський "Реал"

Воротар Андрій Лунін офіційно перебрався до мадридського "Реалу" з луганської "Зорі".

Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті "Реалу".

Читайте також: ФК "Маріуполь" домашні матчі Ліги Європи гратиме в Одесі

Зазначається, що контракт підписано на шість років. Сума трансферу 19-літнього гравця не розголошується.

Зазначається, що іспанський клуб міг заплатити луганській "Зорі" близько 9 мільйонів євро одразу, і ще 4,5 мільйони євро різноманітними бонусами.

Варто зазначити, що Андрій Лунін вже встиг дебютувати за національну збірну України.