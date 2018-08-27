Український воротар Лунін офіційно перейшов у "Леганес"

Мадридський "Реал" домовився із "Леганесом" про оренду українського голкіпера Андрія Луніна. Угода розрахована до 30 червня 2019 року.

Гравець збірної України виступатиме під 99-м номером. Про це інформує офіційний сайт клубу.

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Офіційне представлення Луніна у новому клубі відбудеться 30 серпня

Зазначимо, минулого сезону "Леганес" фінішував на 17-му місці у турнірній таблиці Примери. Наразі він йде 16-м після двох турів.

Нагадаємо, що склад мадридського "Реала" Лунін поповнив цього літа, перебравшись в нього з луганської "Зорі". Однак місце в головній команді йому завоювати не вдалося.

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