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      Український воротар Лунін відмовився повертатися в "Реал"

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      Лунін залишиться в "Леганесі"
      Лунін залишиться в "Леганесі" / Фото з відкритих джерел

      Український воротар "Леганесу" Андрій Лунін сам прийняв рішення залишитися в клубі до кінця сезону.

      Мадридський клуб хотів достроково відкликати українця з оренди в "Леганесі" через продаж третього голкіпера Кіко Касільї в англійський "Лідс", повідомляє Marca.

      Читайте також: "Леганес" поставив крапку щодо переходу Луніна

      Однак Лунін заявив, що задоволений своїм становищем в нинішній команді і вважає, що розвивається та адаптується до іспанського футболу, незважаючи на відсутність ігрового часу. Керівництво "Леганеса" також задоволене українцем та розглядає можливість його оренди ще на один сезон.

      Орендна угода Луніна з "Леганесом" передбачає серйозний грошовий штраф, якщо українець не проведе певну кількість матчів. Однак у контракті не прописана можливість його розірвання "Реалом" в односторонньому порядку. Без дозволу "пепінерос" королівський клуб не має жодного шансу повернути українця.

      Нагадаємо, українець Андрій Лунін перейшов у мадридський "Реал" влітку 2018 року з луганської "Зорі". Втім, незабаром "королівський клуб" віддав Луніна в оренду в "Леганес". У поточному сезоні 19-річний воротар провів за свою команду 4 матчі, в яких пропустив 2 м'ячі.

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      Теги: Спорт Футбол Реал Андрій Лунін
      Джерело: 24 Канал
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