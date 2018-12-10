Український воротар несподівано завершив кар'єру в 24 роки

24-річний воротар винниківського "Руха" Олександр Дяченко після чергової травми вирішив повісити рукавиці на цвях.

На цей раз воротар зламав ногу і після довгих роздумів оголосив, що йде з футболу.

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Відверто кажучи, я давно роздумав над тим, щоб завершити футбольну кар’єру. А після того, як на тренуванні невдало впав і зламав ногу, то зрозумів, що остаточно настав час змін. Це вже п’ятий мій перелом на лівій нозі. Гадаю це був знак. Футбол, а відтак життя в Україні змінилося. В мене вже є дитина, і про неї потрібно думати. Я вирішив розвиватися в іншому напрямку, буду тепер займатися будівельним бізнесом,

– прокоментував своє рішення футболіст.

Зазначимо, що в поточному сезоні Дяченко провів лише один поєдинок – кубкову зустріч з "Черкащиною-Академією", ще 13 разів потрапляв в заявку на матчі команди з Винників.

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