Український воротар відбив пенальті незвичним способом: відео

Воротар ПФК "Суми" неочікувано відбив пенальті головою у 16-му турі Першої ліги.

Гравець "Гірника-Спорт" Євген Лозовий заробив пенальті в кінцівці поєдинку і вирішив сам його виконати. Але замість того, щоб зробити 3:1, "гірники" в результаті втратили перемогу.

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Євген пробив нехитро по центру воріт. Воротар "Сум" Артем Штанько не ворухнувся і залишився на середині воріт, відбивши цей удар незвичайним способом – головою.



Після нереалізованого пенальті, ПФК "Суми" кинулися у бій і змогли зрівняти рахунок. Матч завершився з рахунком 2:2.

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