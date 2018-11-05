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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Український воротар відбив пенальті незвичним способом: відео

      1558 Читать новость на русском
      Артем Штанько
      Артем Штанько

      Воротар ПФК "Суми" неочікувано відбив пенальті головою у 16-му турі Першої ліги.

      Гравець "Гірника-Спорт" Євген Лозовий заробив пенальті в кінцівці поєдинку і вирішив сам його виконати. Але замість того, щоб зробити 3:1, "гірники" в результаті втратили перемогу.

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      Євген пробив нехитро по центру воріт. Воротар "Сум" Артем Штанько не ворухнувся і залишився на середині воріт, відбивши цей удар незвичайним способом – головою.


      Після нереалізованого пенальті, ПФК "Суми" кинулися у бій і змогли зрівняти рахунок. Матч завершився з рахунком 2:2.

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      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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