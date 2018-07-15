Український воротар зіграв за "Наполі" в дебютному матчі Анчелотті

Український воротар Микита Контіні-Барановський зіграв за першу команду "Наполі" в товариському матчі з клубом "Гоззано".

Українець вийшов на другий тайм і зіграв до 83-ї хвилини, після чого був замінений на Марфеллу. "Наполі" виграв поєдинок з рахунком 4:0.

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Ця гра була дебютною на посаді тренера "Наполі" для зоряного наставника Карло Анчелотті. Він очолив команду в травні після відставки Мауріціо Саррі.

22-річний воротар народився в Черкасах, але виріс в Італії і є вихованцем "Наполі". Минулого літа він вже проходив збори з основою, але до сих пір не зіграв за неї ні хвилини в офіційних іграх.

Цього літа "Наполі" розлучився одразу з трьома воротарями – Пепе Рейною, Луїджі Сепе і Рафаелем, плюс Алекс Мерет зламав руку. Таким чином, українець майже 100% буде готуватися до сезону з основою.