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      Українські воїни взяли під повний контроль населений пункт на Світлодарській дузі, – волонтери

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      "Підняли під самим носом окупантів український прапор": воїни ССО взяли під повний контроль наслений пункт на Світлодарській дузі
      "Підняли під самим носом окупантів український прапор": воїни ССО взяли під повний контроль наслений пункт на Світлодарській дузі / Фонд "Повернись живим"

      Сили Спеціальних операцій взяли під повний контроль населений пункт Розсадки на Світлодарській дузі. Прикривала військових піхота, а також вони взаємодіяли із саперами. Відповідний наказ надав командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв.

      Про це повідомляють волонтери фонду "Повернись живим" на своїй сторінці у Facebook.

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      Сили спеціальних операцій, волонтери, Операція Об'єднаних сил, Донбас, Розсадки, Світлодарська дуга
      Українські воїни взяли під повний контроль населений пункт Розсадки на Світлодарській дузі

      Як наголошують активісти, попри ворожий обстріл та смертельну небезпеку, бійці ССО підняли під самим носом окупантів український прапор.

      Спецпризначенці готувалися до проведення операції понад місяць. Зачистка Розсадок дозволила бійцям Операції об'єднаних сил (ООС), не порушуючи Мінські домовленості, змістити лінію фронту на 1,2-1,5 кілометра. За словами спецпризначенців, взяття селища убезпечить місцевих жителів, адже тепер бойові дії будуть вестися ще далі від мирного населення. Розсадки, у разі необхідності, можна буде використовувати як плацдарм для відбиття атак бойовиків або для покращення тактичного положення Об’єднаних сил у районі Світлодарської дуги,
      – підкреслюється у дописі. 

      Також у фонді нагадали, що у період кривавих боїв за Дебальцеве поруч із Розсадками проходила так звана "дорога життя" – це один із маршрутів, яким захисникам України підвозили провізію, медикаменти та боєприпаси.

      Сили спеціальних операцій, волонтери, Операція Об'єднаних сил, Донбас, Розсадки, Світлодарська дуга
      За словами спецпризначенців, взяття селища Розсадки убезпечить місцевих жителів

      "Населений пункт раніше вже зачищали бійці ЗСУ, проте, через складність організації забезпечення, піхота у селищі не залишалася. Розсадки були під нашим вогневим контролем, хоч і перебували у "сірій зоні". Останнім часом знахабнілі бойовики вели з боку села обстріли, а за день до зачистки використали в районі Розсадок протитанкові керовані ракети. Щоб унеможливити провокації та дати на них адекватну відповідь, селище зачистили саме бійці ССО", – констатували волонтери.

      Додамо, що наразі у Штабі Об'єднаних сил цю інформацію ані не спростували, ані не підтвердили. 

       

      Нагадаємо, 30 червня українські воїни повністю повернули під український контроль селище Золоте-4 (Партизанське), що розташовується поблизу Попасної на Луганщині, а вже восени підняли синьо-жовтий прапор над хутором Вільний, який перебував у так званій "сірій зоні" на Луганщині.

      Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Світлодарська дуга Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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