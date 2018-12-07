Українського баскетболіста забрали в лікарню прямо під час матчу

Капітан баскетбольного клубу "Одеса" Олександр Беєліков під час домашнього матчу Суперліги з "Миколаєвом" був терміново госпіталізований.

Так, в одній із заключних чвертей зустрічі 26-річний капітан одеситів отримав складну травму ока і був оперативно доставлений в лікарню, і останню частину матчу команда Олега Юшкіна була змушена проводити без Бєлікова.

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Зазначимо, що більшу частину своєї ігрової кар'єри Олександр Бєліков провів в южненському "Хіміку", за який почав грати ще в 17 років. У серпні минулого року Бєліков став виступати в складі "БІПА-Одеса".

Нагадаємо, що в результаті "Одеса" програла "Миколаєву" з рахунком 85:93.

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