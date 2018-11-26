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      Українського футболіста Ярмоленка спіймали на допінгу

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      Артема Ярмоленка спіймали на допінгу
      Артема Ярмоленка спіймали на допінгу

      У гравця одеського "Чорноморця" Артема Ярмоленка виявили в організмі заборонену речовину.

      Пробу гравець одеської команди здав ще в серпні. В результаті був виявлений препарат остарін, який внесений до списку заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством, повідомляє телеканал "Футбол".

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      Спочатку Ярмоленку загрожувала чотирирічна дискваліфікація у цій справі. Однак повідомляється, що він вирішив активно співпрацювати зі слідством, через що вона може бути скорочена до двох років.

      Генеральний директор "моряків" Анатолій Місюра підкреслив, що препарат з'явився в крові футболіста не з вини медичного штабу клубу. Однак зарплату захиснику продовжують виплачувати.

      Ми робили на нього ставку, він прогресував. Препарат потрапив в його організм не з подачі медичного персоналу. Це недоробка самого гравця. Він порушив умови договору, але зарплату йому продовжуємо виплачувати. Ярмоленко – член нашої команди, ми його не кинемо. Будемо підтримувати нашого футболіста, але розглянемо фінансову складову,
      – заявив Місюра.

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      Зазначимо, що остарін було внесено у 2008 році Всесвітнім антидопінговим агентством у список заборонених для використання у спорті.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол ФК Чорноморець Допінг
      Джерело: 24 Канал
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