Українського футболіста Ярмоленка спіймали на допінгу

У гравця одеського "Чорноморця" Артема Ярмоленка виявили в організмі заборонену речовину.

Пробу гравець одеської команди здав ще в серпні. В результаті був виявлений препарат остарін, який внесений до списку заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством, повідомляє телеканал "Футбол".

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Спочатку Ярмоленку загрожувала чотирирічна дискваліфікація у цій справі. Однак повідомляється, що він вирішив активно співпрацювати зі слідством, через що вона може бути скорочена до двох років.

Генеральний директор "моряків" Анатолій Місюра підкреслив, що препарат з'явився в крові футболіста не з вини медичного штабу клубу. Однак зарплату захиснику продовжують виплачувати.

Ми робили на нього ставку, він прогресував. Препарат потрапив в його організм не з подачі медичного персоналу. Це недоробка самого гравця. Він порушив умови договору, але зарплату йому продовжуємо виплачувати. Ярмоленко – член нашої команди, ми його не кинемо. Будемо підтримувати нашого футболіста, але розглянемо фінансову складову,

– заявив Місюра.

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Зазначимо, що остарін було внесено у 2008 році Всесвітнім антидопінговим агентством у список заборонених для використання у спорті.

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