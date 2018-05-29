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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Українського тенісиста по життєво дискваліфікували за договірні матчі

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Українського тенісиста Дмитра Богданова дискваліфікували за договірні матчі
Українського тенісиста Дмитра Богданова дискваліфікували за договірні матчі / nv.ua

Український тенісист Дмитро Богданов отримав по життєву дискваліфікацію за участь у договірних матчах.

Про це повідомляється на сайті антикорупційної служби Tennis Integrity Unit.

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В рішенні TIU сказано, що український тенісист свідомо впливав на визначений фінал матчів на турнірах серії "Futures" в 2015 році в Тунісі і 2016 році в Єгипті.

Дмитру Богданову 30 років, а його найкращий результат в рейтингу 463 місце. Його по життєво дискваліфікували, а також наклали штраф у розмірі 100 тисяч доларів. В останній раз тенісист виходив на корт у вересні минулого року в Кременчузі.

Нагадаємо, український тенісист Сергій Стаховський вдало подолав перший раунд відкритого чемпіонату Франції, перемігши 33-ю ракетку світу іспанця Фелісіано Лопеса.

Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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