Українського тенісиста по життєво дискваліфікували за договірні матчі

Український тенісист Дмитро Богданов отримав по життєву дискваліфікацію за участь у договірних матчах.

Про це повідомляється на сайті антикорупційної служби Tennis Integrity Unit.

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В рішенні TIU сказано, що український тенісист свідомо впливав на визначений фінал матчів на турнірах серії "Futures" в 2015 році в Тунісі і 2016 році в Єгипті.

Дмитру Богданову 30 років, а його найкращий результат в рейтингу 463 місце. Його по життєво дискваліфікували, а також наклали штраф у розмірі 100 тисяч доларів. В останній раз тенісист виходив на корт у вересні минулого року в Кременчузі.

Нагадаємо, український тенісист Сергій Стаховський вдало подолав перший раунд відкритого чемпіонату Франції, перемігши 33-ю ракетку світу іспанця Фелісіано Лопеса.