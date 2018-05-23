18:08
23 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
24°C 11°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
  • субота
    19°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, 22 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, 22 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Українського журналіста засудили у Білорусі до понад 8 років за ґратами

1568 Читать новость на русском
Павло Шаройко
Павло Шаройко / Facebook

Верховний суд Білорусі виніс українському журналісту Павлові Шаройко вирок і засудив його до понад 8 років позбавлення волі за "шпигунство".

Про це повідомив журналістам посол України в Білорусі Ігор Кизим, інформує видання "ТУТ БАЙ МЕДИА".

Читайте також: Як український журналіст Шаройко став жертвою провокації російської розвідки у Білорусі

Дипломат уточнив, що наразі українець перебуває у СІЗО КДБ Білорусі.

Днями його відвідував український консул, на умови утримання затриманий не скаржиться,
– зазначив український посол, додавши, що з журналістом також бачилась його дружина.

Нагадаємо, кореспондента "Українського радіо" у Мінську Павла Шаройка КДБ Білорусі арештувало 25 жовтня 2017 року.  12 лютого стало відомо про початок суду над ним, який проходив за зачиненими дверима. Наприкінці лютого було відомо, що йому вже винесли вирок, проте рішення суду трималось у таємниці.

У КДБ Білорусі заявили, що затримали Шаройка через нібито шпигунство.

Теги: Новини України заручники журналісти Новини Білорусі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Растем: золотовалютные резервы Украины возобновили динамику роста
сьогодні, 17:01 Растем: золотовалютные резервы Украины возобновили динамику роста
Злой Одессит 970
сьогодні, 16:00 "Юрію, для вас ми перепишемо закон": як владним кланам вдається зберігати контроль над ГПУ
Олександра Дрік 407
Нове життя
сьогодні, 15:02 Нове життя "Братислави": як перетворити занедбану будівлю у корисний центр
Костянтин Богатов 940
На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
сьогодні, 13:00 На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
Віталій Дейнега 1311
Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
сьогодні, 12:07 Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
Олексій Чибісов 5125
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук