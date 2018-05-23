Українського журналіста засудили у Білорусі до понад 8 років за ґратами

Верховний суд Білорусі виніс українському журналісту Павлові Шаройко вирок і засудив його до понад 8 років позбавлення волі за "шпигунство".

Про це повідомив журналістам посол України в Білорусі Ігор Кизим, інформує видання "ТУТ БАЙ МЕДИА".

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Дипломат уточнив, що наразі українець перебуває у СІЗО КДБ Білорусі.

Днями його відвідував український консул, на умови утримання затриманий не скаржиться,

– зазначив український посол, додавши, що з журналістом також бачилась його дружина.

Нагадаємо, кореспондента "Українського радіо" у Мінську Павла Шаройка КДБ Білорусі арештувало 25 жовтня 2017 року. 12 лютого стало відомо про початок суду над ним, який проходив за зачиненими дверима. Наприкінці лютого було відомо, що йому вже винесли вирок, проте рішення суду трималось у таємниці.



У КДБ Білорусі заявили, що затримали Шаройка через нібито шпигунство.