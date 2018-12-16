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      Українському плавцю підкорився рекорд на чемпіонаті світу: відео

      191 Читать новость на русском
      Романчук встановив рекорд на чемпіонаті світу з плавання
      Романчук встановив рекорд на чемпіонаті світу з плавання / twitter.com/OlympicUA

      Український плавець Михайло Романчук, який виграв "золото" в останній день Чемпіонаті світу в Китаї, побив два рекорди.

      На останніх метрах дистанції українець випередив титулованого італійського плавця Грегоріо Палтріньєрі.

      Читайте також: Український плавець Романчук виграв "золото" на чемпіонаті світу в Китаї

       

       

      Українець не просто здобув перемогу, а встановив новий рекорд України та чемпіонату.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт плавання
      Джерело: 24 Канал
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