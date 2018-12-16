Українському плавцю підкорився рекорд на чемпіонаті світу: відео
Український плавець Михайло Романчук, який виграв "золото" в останній день Чемпіонаті світу в Китаї, побив два рекорди.
На останніх метрах дистанції українець випередив титулованого італійського плавця Грегоріо Палтріньєрі.
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Українець не просто здобув перемогу, а встановив новий рекорд України та чемпіонату.
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Джерело: 24 Канал
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