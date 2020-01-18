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      Українському журналісту на 34 роки заборонили в'їзд до Криму та Росії

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      Журналістові Тарасові Ібрагімову на 34 роки заборонили в'їзд до Криму та Росії / kavkazr.com

      Окупаційна влада Криму заборонили в'їзд на територію півострова і Росії українському журналістові Тарасові Ібрагімову до 2054 року.

      Заборона діятиме до 31 травня 2054 року, повідомив Ібрагімов у своєму фейсбуці.

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      Я безпосередньо пов'язую це зі своєю журналісткою діяльністю і моєю роботою на видання, які активно висвітлюють суди над кримськими татарами в Криму і в Росії,
      – сказав Ібрагімов виданню "Крим.Реалії", з яким співпрацює.

      При цьому журналіст повідомив, що агресії в його сторону не проявляли, проте конкретні причини заборони в’їзду не були вказані ні в постанові, ні в усному поясненні. В Ібрагімова взяли відбитки пальців, сфотографували та відпустили.

      заборонили в'їзд у Крим і Росію Тарас Ібрагімов журналіст
      Постанова ФСБ про заборону Ібрагімову на в'їзд до Росії та Криму / Фото "Крим.Реалії"

      Що відомо про Тараса Ібрагімова? Тарас Ібрагімов працював у Криму з 2016 року. Співпрацюючи з низкою українських ЗМІ, висвітлював такі судові процеси, як "справу 26 лютого", справу Ільмі Умерова, справу Хізб ут-Тахрір, "справу українських диверсантів" та інші, а також надавав інформацію про обшуки, арешти і викрадення, які проводять в окупованому Криму працівники ФСБ і Центру з протидії екстремізму.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Новини Росії ЗМІ Медіа Журналісти ФСБ
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