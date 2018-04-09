Українську делегацію вперше запросили на зустріч голів МЗС "Великої сімки"

Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна вперше запросили на зустріч голів МЗС країн G7.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на слова посла України в Канаді Андрія Шевченка.

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Він підтвердив, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін отримав запрошення на зустріч від канадського міністра Христі Фріланд. Зустріч розпочнеться 22 квітня у Торонто.

Прийшов час серйозних, стратегічних рішень щодо України, Росії і того, як розвернути світ до миру і міжнародного порядку. Ми раді, що Україна зможе приєднатися до цієї важкої, але критично необхідної розмови і розраховуємо зробити цінний внесок у майбутні спільні рішення,

– зазначив Шевченко.

Посол наголосив, що Україна вдячна Канаді як країні, що головує у G7, за цю ініціативу.

"Ми бачимо у цьому запрошенні спільну волю всіх наших друзів у країнах Великої сімки", – додав дипломат.

За словами Шевченка, Україна сподівається, що цю розмову продовжать на майбутньому саміті лідерів G7, який пройде у червні у канадському регіоні Шарлевуа.