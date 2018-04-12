Українську делегацію запросили на червневий саміт НАТО

Українська делегація на чолі з Президентом країни Петром Порошенком візьме участь у червневому саміті НАТО, однак питання проведення засідання комісії Україна-НАТО на рівні глав держав і урядів наразі залишається відкритим.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Україна Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає "Інтерфакс-Україна".

"В України вже є запрошення для участі в саміті НАТО. Наразі йдеться про те, чи відбудеться, чи не відбудуться саме комісія Україна-НАТО на рівні глав держав і урядів. Тому українська делегація на чолі з президентом візьме участь у саміті, на яке є запрошення", – розповіла Іванна Клімпуш-Цинцадзе.

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Вона зазначила, що для того, щоб відбулося засідання комісії, Україна має намір опрацьовувати це питання з міжнародними партнерами. У тому числі з Угорщиною, яка може заблокувати засідання відповідної комісії.

"Я сподіваюся, що в Угорщини вистачить здорового глузду для того, щоб перевести питання у двосторонньому порядку денному, саме в двосторонній порядок", – зазначила віце-прем'єр.

Вона додала, що Київ все-таки зможе вийти на конструктивний діалог із Будапештом.

"Мені здається, нам ще рано говорити про терміни надання плану дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО, але безумовно, ми сподіваємося, що саміт, який відбудеться у Брюсселі, підтвердить ті наміри країн-членів Альянсу, які були задекларовані в 2008 році в Бухаресті щодо того, що Україна і Грузія будуть членами альянсу, і що наступний крок, для того, щоб це сталося – це надання ПДЧ", – сказала віце-прем'єр.

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Водночас Клімпуш-Цинцадзе висловила упевненість, що Україна в майбутньому отримає не лише ПДЧ, але і в перспективі буде бажаним членом НАТО.