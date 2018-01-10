Українську модель паралізувало після страшної ДТП у США

Українська модель Єлизавета Кузьменко, яка потрапила в ДТП у Лос-Анджелесі, перенесла кілька операцій, проте опинилася паралізованою нижче шиї. Наразі невідомо чи зможе Кузьменко самостійно дихати.

Про це у Facebook повідомили друзі дівчини.

Нагадаємо, у результаті аварії в ніч на 1 січня в окрузі Ферфакс у США, в якій постраждала Єлизавета Кузьменко та її подруга, було госпіталізовано 6 людей. Винуватець ДТП спробував втекти з місця події. 5 січня стало відомо, що Єлизавета Кузьменко вийшла з коми.

"Лізі Кузьменко зробили останню операцію на хребті. До цього були операції на печінці та на зламаній верхній щелепі. Але шостий і сьомий хребці та нервові зв'язки відновити не вдалося. Буде паралізована нижче шиї, і поки не відомо, чи зможе дихати сама", – передав слова блогерки Божени Ринської Павло Кілдау.

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