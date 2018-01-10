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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Українську модель паралізувало після страшної ДТП у США

09:42, сьогодні 5447 Читать новость на русском
Єлизавета Кузьменко
Єлизавета Кузьменко / Фото з вільних мереж

Українська модель Єлизавета Кузьменко, яка потрапила в ДТП у Лос-Анджелесі, перенесла кілька операцій, проте опинилася паралізованою нижче шиї. Наразі невідомо чи зможе Кузьменко самостійно дихати.

Про це у Facebook повідомили друзі дівчини.

Нагадаємо, у результаті аварії в ніч на 1 січня в окрузі Ферфакс у США, в якій постраждала Єлизавета Кузьменко та її подруга, було госпіталізовано 6 людей. Винуватець ДТП спробував втекти з місця події. 5 січня стало відомо, що Єлизавета Кузьменко вийшла з коми.

"Лізі Кузьменко зробили останню операцію на хребті. До цього були операції на печінці та на зламаній верхній щелепі. Але шостий і сьомий хребці та нервові зв'язки відновити не вдалося. Буде паралізована нижче шиї, і поки не відомо, чи зможе дихати сама", – передав слова блогерки Божени Ринської Павло Кілдау.

Читайте також: Чоловіка відомої української співачки госпіталізували у Шрі-Ланці

Теги: Аварії та ДТП Новини України США LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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