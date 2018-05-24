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Українську модель порівняли з Емілі Ратажковскі: гарячі фото

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Модель Еліна Федорова
Модель Еліна Федорова / Фото з вільних джерел

Популярна американська модель Емілі Ратажковскі стала однією з найвідоміших манекенниць світу. Однак українка Еліна Федорова може скласти їй конкуренцію, адже дуже схожа на зірку.

У мережі порівняли фото Емілі Ратажковскі та Еліни Федорової. Українка, яка живе в США та займається модельною кар'єрою, й справді має багато спільних рис із зіркою.

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Еліна Федорова отримала чималу популярність в мережі. В Instagram модель уже має майже 250 тисяч прихильників, а на YouTube-каналі кожне відео українки отримує понад мільйон переглядів. Окрім цього, дівчина активно знімається у модних фотосесіях та кліпах. 

Як і Емілі Ратажковскі, українка не соромиться позувати в білизні, демонструючи красу свого тіла. Також Еліна Федорова приміряє пікантні образи, зачаровуючи підписників апетитними формами.

Пишні губи, апетитні форми, розкішне волосся та струнка талія – такі переваги моделі виділяють користувачі мережі. В успіху українки, за словами її підписників, сприяє й її схожість до Емілі Ратажковскі. Варто зазначити, що на деяких знімках подібність двох моделей вражає. 

 

Джерело: 24 Канал
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