Українську модель порівняли з Емілі Ратажковскі: гарячі фото

Популярна американська модель Емілі Ратажковскі стала однією з найвідоміших манекенниць світу. Однак українка Еліна Федорова може скласти їй конкуренцію, адже дуже схожа на зірку.

У мережі порівняли фото Емілі Ратажковскі та Еліни Федорової. Українка, яка живе в США та займається модельною кар'єрою, й справді має багато спільних рис із зіркою.

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Еліна Федорова отримала чималу популярність в мережі. В Instagram модель уже має майже 250 тисяч прихильників, а на YouTube-каналі кожне відео українки отримує понад мільйон переглядів. Окрім цього, дівчина активно знімається у модних фотосесіях та кліпах.

Як і Емілі Ратажковскі, українка не соромиться позувати в білизні, демонструючи красу свого тіла. Також Еліна Федорова приміряє пікантні образи, зачаровуючи підписників апетитними формами.

Допис, поширений Elina Fedorova (@elinafedorova) 23 Тра 2018 р. о 8:41 PDT

Допис, поширений Elina Fedorova (@elinafedorova) 21 Тра 2018 р. о 11:18 PDT

Допис, поширений Elina Fedorova (@elinafedorova) 17 Тра 2018 р. о 11:18 PDT

Допис, поширений Elina Fedorova (@elinafedorova) 7 Тра 2018 р. о 11:26 PDT

Допис, поширений Elina Fedorova (@elinafedorova) 4 Тра 2018 р. о 10:56 PDT

Допис, поширений Elina Fedorova (@elinafedorova) 28 Кві 2018 р. о 11:05 PDT

Допис, поширений Elina Fedorova (@elinafedorova) 18 Кві 2018 р. о 10:45 PDT

Допис, поширений Elina Fedorova (@elinafedorova) 13 Кві 2018 р. о 10:25 PDT

Пишні губи, апетитні форми, розкішне волосся та струнка талія – такі переваги моделі виділяють користувачі мережі. В успіху українки, за словами її підписників, сприяє й її схожість до Емілі Ратажковскі. Варто зазначити, що на деяких знімках подібність двох моделей вражає.

Допис, поширений Elina Fedorova (@elinafedorova) 20 Тра 2018 р. о 10:52 PDT