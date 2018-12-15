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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Українську православну церкву очолить Митрополит Київський, – ЗМІ

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      Українську православну церкву очолить митрополит, а не патріарх
      Українську православну церкву очолить митрополит, а не патріарх / Фото з відкритих джерел

      Єдину українську православну церкву буде очолювати предстоятель із титулом Митрополит Київський, а не Патріарх.

      Про це йдеться у проекті статуту нової Церкви, передає "Українська правда".

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      Цей документ є початковим варіантом статуту, затвердженого Синодом Вселенського патріархату 29 листопада. У ньому не враховані правки, які за останні дні були до нього внесені спільною робочою групою УПЦ КП, УАПЦ, представниками Московського патріархату та екзархами Константинопольського патріарха.

      З цього документу відомо, що на цьому етапі титул патріарха глава нової Української церкви не отримає, проте сама церква стане автокефальною, тобто незалежною і рівноправною з іншими помісними церквами.

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      Синод нової Церкви, згідно з документом, має складатись із 12 архієреїв. Окрім того, кожні півроку половина Синоду буде проходити ротацію, а термін повноважень члена Синоду складатиме один рік.

      Очільника нової помісної церкви постійно будуть обирати на Помісному соборі.

      Також відомо, що миро для Єдиної помісної церкви на даному етапі буде варитися Константинопольською церквою, але всі інші атрибути церковної незалежності Українська церква отримує уже.

      Нагадаємо, о 10 годині 15 грудня у Софії Київській розпочався Об'єднавчий собор щодо створення Української православної церкви, на якому мають обрати Предстоятеля Єдиної помісної церкви. У ньому візьмуть участь 192 делегата, серед яких 30 – представники Української православної церкви Московського патріархату. Очільника Української православної церкви обиратимуть у два тури.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Єдина помісна церква Релігія Новини Києва УПЦ МП УПЦ КП Новини політики УАПЦ
      Джерело: 24 Канал
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