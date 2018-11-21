Українську Прем'єр-лігу розширять до 16 клубів, – ЗМІ
Питання розширення Прем’єр-ліги до 16 клубів вирішено на 99 відсотків.
Про це повідомляє журналіст Констянтин Андріюк в ефірі Youtube-програми "ТаТоТаке".
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Проти розширення вищої ліги чемпіонату України виступає донецький "Шахтар". Але у "гірників" немає підтримки достатньої кількості клубів УПЛ, щоб перешкодити цьому рішенню.
Зауважимо, що раніше президент ФФУ Андрій Павелко заявляв, що хоче аби в українській Прем’єр-лізі виступало 16 команд.
Зазначимо, що розширення УПЛ до 16-ти клубів може відбутися вже з сезону 2019/2020.
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Джерело: 24 Канал
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