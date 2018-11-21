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      Українську Прем'єр-лігу розширять до 16 клубів, – ЗМІ

      227 Читать новость на русском
      УПЛ розширять до 16 клубів
      УПЛ розширять до 16 клубів

      Питання розширення Прем’єр-ліги до 16 клубів вирішено на 99 відсотків.

      Про це повідомляє журналіст Констянтин Андріюк в ефірі Youtube-програми "ТаТоТаке".

      Читайте також: Гравець "Шахтаря" став найкращим футболістом жовтня в УПЛ

      Проти розширення вищої ліги чемпіонату України виступає донецький "Шахтар". Але у "гірників" немає підтримки достатньої кількості клубів УПЛ, щоб перешкодити цьому рішенню.

      Зауважимо, що раніше президент ФФУ Андрій Павелко заявляв, що хоче аби в українській Прем’єр-лізі виступало 16 команд.

      Зазначимо, що розширення УПЛ до 16-ти клубів може відбутися вже з сезону 2019/2020.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол УПЛ
      Джерело: 24 Канал
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