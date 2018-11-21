Українську Прем'єр-лігу розширять до 16 клубів, – ЗМІ

Питання розширення Прем’єр-ліги до 16 клубів вирішено на 99 відсотків.

Про це повідомляє журналіст Констянтин Андріюк в ефірі Youtube-програми "ТаТоТаке".

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Проти розширення вищої ліги чемпіонату України виступає донецький "Шахтар". Але у "гірників" немає підтримки достатньої кількості клубів УПЛ, щоб перешкодити цьому рішенню.

Зауважимо, що раніше президент ФФУ Андрій Павелко заявляв, що хоче аби в українській Прем’єр-лізі виступало 16 команд.

Зазначимо, що розширення УПЛ до 16-ти клубів може відбутися вже з сезону 2019/2020.

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