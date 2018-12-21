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      Українську віце-чемпіонку Європи дискваліфікували на два роки через допінг

      212 Читать новость на русском
      Анна Тітімець
      Анна Тітімець

      14 грудня на засіданні Виконавчого комітету легкої атлетики України було розглянуто справу 29-річної легкоатлетки Анни Тітімець за використання або спробу використання спортсменом забороненої речовини або забороненого методу.

      Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

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      У підсумку, Тітімець дискваліфіковано на два роки та відсторонено від участі у спортивних змаганнях, починаючи з 3 квітня 2017 року по 2 квітня 2019 року.

      Анульовано всі її результати змагань, які встановлені у період з 26.06.2012 року по 26.06.2014 рік, включаючи конфіскацію титулів, нагород, медалей, балів, призових і грошових винагород. Тітімець заборонено брати будь-яку участь у змаганнях і заходах з легкої атлетики протягом періоду дискваліфікації.

      Зазначимо, що у серпні у Швейцарії Тітімець здобула звання віце-чемпіонки у бігу на 400 метрів з бар'єрами. Цей титул, враховуючи наведені дати, в українки не повинні відібрати.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Допінг Легка атлетика
      Джерело: 24 Канал
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