Українську віце-чемпіонку Європи дискваліфікували на два роки через допінг

14 грудня на засіданні Виконавчого комітету легкої атлетики України було розглянуто справу 29-річної легкоатлетки Анни Тітімець за використання або спробу використання спортсменом забороненої речовини або забороненого методу.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

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У підсумку, Тітімець дискваліфіковано на два роки та відсторонено від участі у спортивних змаганнях, починаючи з 3 квітня 2017 року по 2 квітня 2019 року.

Анульовано всі її результати змагань, які встановлені у період з 26.06.2012 року по 26.06.2014 рік, включаючи конфіскацію титулів, нагород, медалей, балів, призових і грошових винагород. Тітімець заборонено брати будь-яку участь у змаганнях і заходах з легкої атлетики протягом періоду дискваліфікації.

Зазначимо, що у серпні у Швейцарії Тітімець здобула звання віце-чемпіонки у бігу на 400 метрів з бар'єрами. Цей титул, враховуючи наведені дати, в українки не повинні відібрати.

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