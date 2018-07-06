Українську яхту, на борту якої було понад 70 нелегалів, затримали в порту Італії
В Італії в районі порту Кротоне виявили яхту з незаконними мігрантами. На борту перебував 71 громадянин, серед них 8 жінок та 15 дітей, яких переправляли з Туреччини.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
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"Держприкордонслужба продовжує активно співпрацювати з європейськими правоохоронними органами для ефективної протидії транскордонній злочинності. Міжнародна взаємодія відбувається в тому числі через представництво EUROPOL. Зокрема, в минулому місяці повідомлялося про викриття спільно із правоохоронцями Греції та Італії групи українців, які займалися переправленням незаконних мігрантів", – йдеться у повідомленні.
Оперативні співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління відразу попередили європейських колег після того, як отримали чергову інформацію про можливу участь громадян України в незаконних діях по переміщенню мігрантів морським шляхом. Зрештою, 3 липня в районі порту Кротоне італійськими правоохоронцями було виявлено яхту з незаконними мігрантами. На борту перебував 71 громадянин, серед них 8 жінок та 15 дітей, яких переправляли з Туреччини.
"Схема переправлення не змінилась. Плавзасіб, як і минулого разу, був під прапором Німеччини, хоча реально виходив з порту Миколаївщини під прапором України", – зазначають у Держприкордонслужбі.
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