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Українці найчастіше відправляють гроші в Росію, отримують – із США: дані Нацбанку

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Переказ коштів в Україну та з України
Переказ коштів в Україну та з України / The Motley Fool

Українці значно більше отримують коштів із закордонну, аніж відправляють отримувачам в іноземних країнах. При цьому третина усіх коштів, які відправляли українці закордон, була в Росію.

За перші три місяці обсяг приватних переказів в Україну становив 2,9 мільярда доларів. Натомість за цей час з України в такий спосіб переказали майже 154 мільйони доларів. Такі дані наводить Національний банк України.

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При цьому 505 мільйонів доларів надійшли за допомогою системи переказу коштів (тобто без переказів, здійснених на банківські рахунки або через карткові платіжні системи чи поштові відділення). Середня сума одного такого переказу в Україну незначно зросла до 361 долара (в першому кварталі 2019 року вона становила 348 доларів).  

Звідки отримують та куди відправляють найчастіше гроші в Україні за допомогою системи переказу коштів:

  • в Україну найбільше коштів надійшло зі США (18%), Ізраїлю (14%), Італії (10%), РФ (7%) та Польщі (6%); Ще 45% – з інших країн;
  • з України більше відправлено до Росії (32%), Грузії (11%), Азербайджану (5%), США (5%) та Туреччини (5%). В інші країни – 42% від загальної суми.

Збільшився й обсяг переказів у межах України через системи переказу коштів. 58 мільярдів 259 мільйонів гривень або 2 мільярди 331 мільйона доларів в еквіваленті – це на 36% більше, ніж торік в І кварталі.

Автор: Ігор Саджениця
Теги: НБУ Гроші Новини України
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