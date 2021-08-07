Друга вершина у світі: українські альпіністи вперше за 30 років підкорили гору К2

Гора К2 є другою за висотою вершиною світу. Її називають "дикою горою" та "горою-вбивцею". Українським альпіністам вперше за 30 років вдалося її підкорити.

Альпіністи подолали 8 611 метрів висоти 27 липня 2021 року. Валентин Сипавін та Павло Сидоренко увійшли у п'ятірку перших українських підкорювачів небезпечної вершини. Зайшли на К2 з першої спроби.

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"Рідко хто на К2 заходить з першого разу. Зазвичай, з 2 або 3. Хтось 6 разів намагається", – розповів Сипавін.

За словами альпініста, дехто з його знайомих витратив 6 років, щоб підкорити вершину. Рекордсмен зазначив, що наперед продумує усі кроки, аналізує погоду на найближчі кілька днів, а вже тоді береться до справи.

Перша трансляція з К2

Краєвиди, які наживо бачили лиш одиниці, Сипавін транслював у соцмережі. Жартома називає себе "першим високогірним блогером".

"Прийшла ідея спробувати, вийшло. Думаю, що це була перша пряма трансляція з вершини К2. Вона викликала бурю емоцій", – підкреслив Сипавін.

"Гора смерті"

Чоґорі, або К2 – гірський пік на кордоні Кашміру та Китаю. Далеко не кожен наважується спробувати його підкорити. Смертність при підйомі на вершину 5 років тому побила рекорди – загинув кожен 4 альпініст. Українці ж водять туди експедиції для відчайдухів.

"Камені летять постійно. Інколи самі, інколи з чиєюсь допомогою. Вони "свистять" як снаряди. Це створює небезпеку, якої неможливо уникнути", – наголосив Сидоренко.

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Рекордсменів чекали вдома

Підйом на вершину такого класу забирає до 8 кілограмів ваги. Українських альпіністів це не зупинило. Щасливих рекордсменів удома, в Харкові, зустріла мініармія підтримки.

У Павла Сидоренка 6 дітей. Усі, окрім найменшого Михайлика, вже мають свої підкорення. Його дружина Марія зазначила, що сильно переживала за альпініста, хоч він принаймні раз на кілька днів телефонував.

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"Надалі буде інша вершина, суперпроєкт. Підтримуватимемо, звичайно. Й сильно чекатимемо", – акцентувала Сидоренко.

Валентин Сипавін і Павло Сидоренко влітку 2021 року здійснили чимало досягнень. Після зачинених через пандемію коронавірусу кордонів, вони підкорили кілька "восьмитисячників". Сипавін встиг поставити і новий рекорд України – вчетверте зійшов на Еверест.