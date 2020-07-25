В Мінекономіки заявили, що курс гривні наразі є комфортним для бізнесу та промисловості. Рівень девальвації на 20% вже відбувся і як і курсу у 28 гривень за долар, відчутно не було.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив в ефірі одного з телеканалів, передає "Економічна правда".

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Курс є комфортним для бізнесу, для промисловості. Розумієте, після шоку 23 гривні ця девальвація на 20% вже відбулася. Люди її не відчули, коли посилювалася – так само вони зараз не відчують з точки зору того, що курс 28,

– сказав Ігор Петрашко.

Він додав, що інфляція в Україні за результатами останніх п'яти-шести місяців дуже низька – близько 2,1%.

Тим часом курс гривні щодо долара та євро 24 липня на готівковому ринку укріпився – вперше за кілька останніх тижнів. Долар у п'ятницю подешевшав на 10 копійок – купували його за 27,65 гривні, а продавали – по 27,94 гривні

Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень. Однак уряд вже переглянув макропоказники через епідемію COVID-19, в тому числі і прогноз середньорічного курсу долара – тепер у Кабміні очікують, що він сягне позначки 29,5 гривні за долар.



Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка 24 каналу