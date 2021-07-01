Сиділи, як табір біженців: що відбувалося в аеропорті Бодрум, де застрягли українці – відео

У Турецькому місті Бодрум 30 червня припинилося електропостачання аеропорту. Приблизно 600 людей опинилися там у пастці. У них не лише не було їжі та води, а й не працювали туалети.

Серед людей, які там застрягли, був турист із Дніпра Іван Михайленко. Він 1 липня оприлюднив у мережі відео, яке зняв у залі, де всі чекали.

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Усі сиділи на підлозі

Чоловік на відео розповів, що відновлення роботи летовища довелося чекати без води та їжі. Окрім цього не організували навіть місць для сидіння.

Ось у такому стані табору біженців доводиться чекати. Всі сидять на підлозі, полотенцях і транспортних стрічках,

– додав Михайленко.

Також він розповів, що туалети в аеропорту перестали працювати. Це зумовлено тим, що змив у них працює на електриці.

Представники туроператорів втікали

Чоловік також розповів, що люди намагалися попросити принаймні організувати місця для сидіння в представників туроператора. Проте співробітники компанії Anex Tour лише слухали та починали втікати.

Спершу зникли 2 дівчини з України. Згодом говорили з турецьким працівником туроператора, однак він також пішов звідти. При цьому людей продовжували привозити до летовища навіть через 5 годин після вимкнення електрики.

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