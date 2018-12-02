23:31
2 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Складні жарти Путіна. Віце-робото-прем'єр РФ
      Вєсті Кремля
      19:21, 1 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Стіна плачу Яценюка. Сіль на російські рани
      Вєсті.UA
      19:11, 1 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Блоги Блоги тижня
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Блоги тижня

      Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня

      698
      Чи готова Україна до війни?
      Чи готова Україна до війни? / Апостроф

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Топ-теми – конфлікт в Азовському морі та введення воєнного стану.

      1. Це війна: Путін пішов ва-банк у Азовському морі

      Ситуація в Азовському морі загострилася настільки, що Росії залишається хіба що оголосити війну Україні. Ближче до цього ми були хіба лише навесні 2014-го. Втім, тоді окупанти вирішили діяти гібридними методами  розповідати про "історичній Крим" та "ополченців на Донбасі".

      2. Военное положение выгодно украинской власти и Путину

      Президент Украины Петр Порошенко поддержал введение военного положения в стране из-за конфликта в Азовском море. Но военное положение решает только одну проблему – выборы. А Россия агрессор – это безусловно.

      3. Справжній патріот: про капітана захопленого катера "Бердянськ"

      Знайомтеся та запам'ятайте це обличчя! Це
      31-річний Роман Мокряк, капітан малого броньованого артилерійського катеру "Бердянськ". 
      25 листопада екіпаж українського судна "Бердянськ" у відкритому морі був захоплений російським спецназом.

      4. Як і чому майже всі українці допомагають Путіну 

      Введення воєнного стану було вірним рішенням за умов величезного шансу повномасштабного нападу ворога на Україну. Однак якщо із початком дії ВС на території 10 регіонів ситуація із безпекою почала покращуватись, то деяких цілей ворог все ж досягнув досить успішно.

      5. Кому належить Керченська протока 

      Після інциденту у Чорному морі, коли російські прикордонники обстріляли і захопили українські кораблі, Україна і Росія звинувачують одна одну у провокаціях і порушенні міжнародних договорів. Хто правий?

      Читайте також: Письмо из Крыма: конфликт в Азовском море – на примере жилого дома

      Автор: Блоги тижня
      Теги: Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Воєнний стан в Україні Володимир Путін Публікації Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 2 грудня: українців затримали у Грузії та пошкоджена Тріумфальна арка
      сьогодні , 22:07 Головні новини 2 грудня: українців затримали у Грузії та пошкоджена Тріумфальна арка
      2875
      Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      сьогодні , 22:01 Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 694
      Найсмішніші меми тижня: пірати Азовського моря та офіційний дефіцит солі
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: пірати Азовського моря та офіційний дефіцит солі
      5422
      Воєнний стан в Україні та обшуки СБУ у шикарному маєтку настоятеля Лаври – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Воєнний стан в Україні та обшуки СБУ у шикарному маєтку настоятеля Лаври – топ-5 відео тижня
      1156
      "Розправитися мовчки не вийде": в Україні створюють систему колективної безпеки
      сьогодні , 17:00 "Розправитися мовчки не вийде": в Україні створюють систему колективної безпеки
      Єгор Соболєв 3175
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук