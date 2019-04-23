Філарет прокоментував вибір українців на президентських виборах

Українці, які на президентських виборах віддали свій голос за Володимира Зеленського, голосували найперше за реформи і боротьбу з корупцією.

Таким чином Україна всьому світу продемонструвала демократію, сказав патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, пише "Радіо Свобода".

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Філарет наголосив, що понад 70% українців (73,22 – ЦВК) обрали президента, який повинен зробити в Україні реформи.

Про реформи ми говоримо вже десятки років, а що мається на увазі під реформами? Знищити корупцію,

– додав патріарх.

Він також зазначив, що наразі важко припустити, чи вдасться новообраному президенту це зробити. При цьому патріарх зауважив, що українці самі повинні включитися в процес боротьби з корупцією. Церква це зробила, ухваливши рішення «не допускати корупціонерів до святого причастя».

"Чи буде у нього така команда, яка зможе змінити цю корупційну систему? Якщо йому вдасться, то йому буде велика шана від українського народу. Тому що Україна тоді продемонструє не тільки демократію, свободу і незалежність, а й те, що вона європейська країна", – зазначив Філарет.

Зазначимо, святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет привітав Володимира Зеленського з перемогою у президентських виборах. Патріарх висловив сподівання, що переможець буде "свідомий довіри нашого народу та продовжить державницький, проєвропейський і євроатлантичний курс України".



Офіційні результати ЦВК