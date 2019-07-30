Українці масово скуповують нерухомість у Польщі: промовисті цифри

За підсумками 2018 року українці стали найбільшими з-поміж іноземців інвесторами у польську нерухомість.

У звіті компанії Deloitte за 2018 рік йдеться, що нерухомість у Польщі є однією з найдешевших у Європі, пише "Польське радіо".

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Чому іноземці вкладають гроші у польську нерухомість? Попри невисокі ціни, стандарти якості будівництва у Польщі не поступаються якості житла в економічно розвиненіших країнах Європи.

З погляду інвестицій для іноземців Польща є привабливим місцем, як для купівлі нерухомості, так і для життя.



Стандарти будівництва житла у Польщі не поступаються західноєвропейським / Фото: 24 канал

Скільки квадратних метрів придбали іноземці? За даними Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, у 2018-му громадяни іноземних держав придбали тут 7043 помешкання загальною площею 426,2 тисяч метрів квадратних.

Місцевий портал з нерухомості RynekPierwotny.pl підрахував, що це на 43% більше нерухомості і на 40% більше площі, ніж два роки тому.

Експерти констатують, що Польща приваблює іноземців як одна з країн Європи, яка розвивається найшвидше. Впродовж останніх років економічна ситуація тут поліпшується, а рівень безробіття падає.

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Хто з іноземців найохочіше вкладає у польську нерухомість? З 2016 року найактивнішими іноземцями на ринку нерухомості Польщі є українці. У 2018-му вони придбали 110 тисяч метрів квадратних житла, що у понад 2 рази більше, ніж у 2017-му.



Українці найактивніше серед іноземців скуповують нерухомість у Польщі

Вслід за українцями, гроші у нерухомість в Польщі вкладають громадяни Німеччини. Торік вони придбали 64 тисячі квадратів. Німці активніше вкаладають у приміщенням під оренду та офісні приміщення.

Менш охоче польську нерухомість купують британці, білоруси та французи.

Напередодні у Міністерстві фінансів України підрахували, що натепер на заробітках за кордоном перебуває понад 3,2 мільйони українців.