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      Українці масово скуповують нерухомість у Польщі: промовисті цифри

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      Українці найбільші інвестори у польську нерухомість серед іноземців
      Українці найбільші інвестори у польську нерухомість серед іноземців / Getty images

      За підсумками 2018 року українці стали найбільшими з-поміж іноземців інвесторами у польську нерухомість.

      У звіті компанії Deloitte за 2018 рік йдеться, що нерухомість у Польщі є однією з найдешевших у Європі, пише "Польське радіо".

      Актуально! Нерухомість за кордоном: що треба знати до того, як купувати

      Чому іноземці вкладають гроші у польську нерухомість? Попри невисокі ціни, стандарти якості будівництва у Польщі не поступаються якості житла в економічно розвиненіших країнах Європи.

      З погляду інвестицій для іноземців Польща є привабливим місцем, як для купівлі нерухомості, так і для життя.

      будівництво нерухомість Польща
      Стандарти будівництва житла у Польщі не поступаються західноєвропейським / Фото: 24 канал

      Скільки квадратних метрів придбали іноземці? За даними Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, у 2018-му громадяни іноземних держав придбали тут 7043 помешкання загальною площею 426,2 тисяч метрів квадратних.

      Місцевий портал з нерухомості RynekPierwotny.pl підрахував, що це на 43% більше нерухомості і на 40% більше площі, ніж два роки тому.

      Експерти констатують, що Польща приваблює іноземців як одна з країн Європи, яка розвивається найшвидше. Впродовж останніх років економічна ситуація тут поліпшується, а рівень безробіття падає.

      Читайте також: Нерухомість в Туреччині масово купують іноземці: чому такий попит

      Хто з іноземців найохочіше вкладає у польську нерухомість? З 2016 року найактивнішими іноземцями на ринку нерухомості Польщі є українці. У 2018-му вони придбали 110 тисяч метрів квадратних житла, що у понад 2 рази більше, ніж у 2017-му.

      паспорт українці Краків краєвид
      Українці найактивніше серед іноземців скуповують нерухомість у Польщі 

      Вслід за українцями, гроші у нерухомість в Польщі вкладають громадяни Німеччини. Торік вони придбали 64 тисячі квадратів. Німці активніше вкаладають у приміщенням під оренду та офісні приміщення.

      Менш охоче польську нерухомість купують британці, білоруси та французи.

      Напередодні у Міністерстві фінансів України підрахували, що натепер на заробітках за кордоном перебуває понад 3,2 мільйони українців.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Статистика Ринок нерухомості Купівля нерухомості Новини Польщі Новини нерухомості світу Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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