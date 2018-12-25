Українці масово вішають жовто-блакитні кораблики на ялинку на підтримку полонених моряків: фото

Щоб підтримати захоплених моряків у полон у Керченській протоці українці запустили масштабний інтернет-флешмоб "Жовто-блакитний кораблик на ялинку".

Акція з'явилася на просторах соцмережі Facebook у вівторок, 25 грудня.

Читайте також: "Хочеться, щоб про нас пам'ятали": наймолодший полонений моряк написав лист із СІЗО

Як зазначили організатори акції, Всесвітній рух патріотів України звернувся з ініціативою до українців і друзів України, до всіх людей доброї волі, які солідарні з українськими військовими моряками, захопленими в полон 25 листопада під час збройної агресії РФ у районі Керченської протоки, прикрасити свої будинки і новорічні ялинки жовто-блакитними паперовими корабликами.



Акція "Жовто-блакитний кораблик на ялинку"

Фотографії з хештегом #Жовто_блакитний-кораблик-на-ялинку в підтримку полонених українських моряків активісти просять виставляти на сторінках у соціальних мережах і надсилати в групу "Всесвітнього руху патріотів України" в Facebook.

Нагадаємо, 23 грудня у столиці Болгарії Софії активісти влаштували акцію за звільнення захоплених у полон Росією українських моряків, прикрасивши новорічну ялинку, яку країні подарувала Російська Федерація, жовто-блакитними корабликами.