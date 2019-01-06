"Українці мають свою церкву на злість Росії": як польські ЗМІ відреагували на Томос для ПЦУ

Польські ЗМІ відреагували на отримання православною церквою України Томосу про автокефалію. Наголошуючи на важливості цих подій для історії, вони констатують: українці тепер мають власну, далеку від Москви церкву.

На надання Варфоломієм Томосу Православній церкві України відреагували низка польських видань.

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Так, видання РАР звертає увагу на те, що РПЦ протидіє автокефалії для Української церкви, вважаючи Україну своєю канонічною територією. Видання зазначає, церемонія передачі Україні Томосу стала останнім етапом надання Українській церкві незалежності.



Польське агентство наголошує, що Томос митрополит Епіфаній отримав у день Святої Вечері – 6 січня, а на урочистостях було присутнє керівництво держави на чолі із Президентом України Петром Порошенком.



До того ж видання наголошує, що до Української церкви почали приєднуватися громади, які належали УПЦ (МП). Нині їхня кількість переважила за 40 парафій.

У Newsweek Polska наголошують – українці тепер мають власну церкву на злість Росії.

Створення незалежної церкви і часткова відсторонення від впливу Російської церкви є історичним моментом для українців. Мова йде не тільки про символи, а й про вплив, який московський патріарх Кирил – лояльний до Володимира Путіна – мав на душі мільйонів українських громадян протягом багатьох років,

– зазначає видання.

Зрештою, зазначають автори, "слово з амвону було навіть сильніше, ніж кремлівські ЗМІ".

Видання Gazeta Wyborcza пише, що Вселенський патріарх Варфоломій зробив українську православну церкву повністю незалежною від Москви. У "Виборчій»" наголошують, що проти надання автокефалії українській церкві дуже рішуче виступала Російська православна церква, яка до сьогодні відігравала домінуючу роль у релігійному житті України.

Автори матеріалу також зазначають, що після формального визнання незалежності слід очікувати на перехід «московського» майна в «українські» руки. Це, як пише видання, російський лідер Володимир Путін уже назвав "грабунком". Однак "Виборча" наголошує, що згідно з українським законодавством церкви в Україні належать релігійним громадам. Тому лише вони вирішують, якому патріарху підпорядковуватися. Натомість монастирі є власністю держави, яку церква лише орендує.



Польське видання також підкреслює, що автокефалія України "сколихнула" світове православ'я. Зокрема у Москві вирішили, що тепер саме РПЦ є світовим центром православ’я, навколо якого повинні зосередитися всі інші церкви, відмовляючись підкорятися Вселенському патріархові. У цьому контексті польська газета зауважує, що на боці Москви стала і Польська автокефальна православна церква.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



Вже 6 січня ПЦУ отримала Томос від Варфоломія. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Нагадаємо, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти десятки парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.