Українці Москви зворушливо привітали полонених моряків із Великоднем

Українці у Росії привітали полонених моряків напередодні Великодня. Разом із спілкою українських жінок Москви вони передали 24 українським військовополоненим морякам святкові пакунки-кошики із привітальними листівками.

Святкові передачі запропонував Український центр ненасильницького спілкування і примирення "Простір Гідності" разом із родинами військовополонених моряків, повідомляє "Радіо Свобода".

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Українці у Москви взялися за організацію привітань для моряків. Вони нагадали, що Росія утримує українців у своєму полоні вже шостий місяць.

Щоб хоч трішечки підбадьорити їх та поділитися з ними цим світлим празником життя, ми – Спілка українських жінок Москви – за фінансової підтримки українців Росії передали їм невеличкі подаруночки: шоколадки та привітальні листівки. Хай вони знають, що про них пам’ятають!

– сказала організаторка і керівниця Української недільної школи в Москві, кандидат історичних наук Людмила Мельник.

Листівки довелось підписати російською мовою. Голова "Простору гідності" Олена Ганцяк-Каськів пояснила, що в іншому разі їх могли не передати ув’язненим у Лефортівському слідчому ізоляторі.

"Адміністрація Лефортово не вітає передачу текстів іншими мовами, ніж російська, тому хлопців не вийшло привітати рідною мовою. Та ми все ж радіємо, що за ґрати вдалося передати великодні пакунки і поділитися з нашими військовими святом Пасхи Христової", – розповіла вона.



Фото "Радіо Свободі" надав "Простір Гідності"

Як українські моряки потрапили в російський полон?5 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу". Відповідно, росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.