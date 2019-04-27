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      Українці Москви зворушливо привітали полонених моряків із Великоднем

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      Українці у Москві привітали передали полоненим морякам святкові пакунки-кошики із привітальними листівками
      Українці у Москві привітали передали полоненим морякам святкові пакунки-кошики із привітальними листівками / Ілюстративне фото

      Українці у Росії привітали полонених моряків напередодні Великодня. Разом із спілкою українських жінок Москви вони передали 24 українським військовополоненим морякам святкові пакунки-кошики із привітальними листівками.

      Святкові передачі запропонував Український центр ненасильницького спілкування і примирення "Простір Гідності" разом із родинами військовополонених моряків, повідомляє "Радіо Свобода".

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      Українці у Москви взялися за організацію привітань для моряків. Вони нагадали, що Росія утримує українців у своєму полоні вже шостий місяць.

      Щоб хоч трішечки підбадьорити їх та поділитися з ними цим світлим празником життя, ми – Спілка українських жінок Москви – за фінансової підтримки українців Росії передали їм невеличкі подаруночки: шоколадки та привітальні листівки. Хай вони знають, що про них пам’ятають!
       – сказала організаторка і керівниця Української недільної школи в Москві, кандидат історичних наук Людмила Мельник.

      Листівки довелось підписати російською мовою. Голова "Простору гідності" Олена Ганцяк-Каськів пояснила, що в іншому разі їх могли не передати ув’язненим у Лефортівському слідчому ізоляторі.

      "Адміністрація Лефортово не вітає передачу текстів іншими мовами, ніж російська, тому хлопців не вийшло привітати рідною мовою. Та ми все ж радіємо, що за ґрати вдалося передати великодні пакунки і поділитися з нашими військовими святом Пасхи Христової", – розповіла вона.


      Фото "Радіо Свободі" надав "Простір Гідності"

      Як українські моряки потрапили в російський полон?5 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу". Відповідно, росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Українці в полоні РФ Заручники Великдень Конфлікт в Азовському морі Москва
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