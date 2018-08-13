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Українці можуть не побачити матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи: деталі

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Українці можуть не побачити матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи по телебаченню
Українці можуть не побачити матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи по телебаченню

Українські телеглядачі можуть не побачити новий сезон єврокубків на своїх екранах. Ні Ліги чемпіонів, де точно гратиме "Шахтар", ні Ліги Європи, де на груповій стадії виступатиме "Воскла". А також матчів "Динамо", "Зорі" та "Маріуполя", якщо вони пройдуть у стадію кваліфікації.

Все через те, що УЄФА поки не уклав контракт на нові сезони єврокубків ні з однією з українських телекомпаній, повідомляє Sport Arena. Про укладення контракту з УЄФА на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Суперкубка сезонів 2018/19, 2019/20 і 2020/21 поки не повідомляла жодна українська телекомпанія.

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До 2018 року правами на трансляції Ліги чемпіонів та Ліги Європи володіла "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Україна" та "Футбол 1/2". Однак їх контракт закінчився з фіналом Ліги чемпіонів у Києві 26 травня 2018 року. Поки компанія не зуміла укласти нову угоду.

Відтак навіть трансляція матчу за Суперкубок УЄФА між мадридськими "Реалом" та "Атлетіко" на стадіоні "А. Ле Кок Арена" в Таллінні у середу, 15 травня – під питанням. На сайті у телепрограмі на час ігри на "Футбол 1" стоїть просто "Матч".

При цьому під питанням не лише трансляція матчів групового етапу Ліги чемпіонів та Ліги Європи, але й кваліфікаційного раунду єврокубків, куди точно пройде "Динамо", та має шанси на прохід "Зоря" та "Маріуполь".

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Варто додати, що УЄФА мав оголосити транслятора в Україні трьох наступних сезонів ЛЧ, ЛЄ і Суперкубка ще в березні цього року, але не зробив цього досі.

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Теги: Футбол Новини спорту Ліга Європи Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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