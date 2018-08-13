Українці можуть не побачити матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи: деталі

Українські телеглядачі можуть не побачити новий сезон єврокубків на своїх екранах. Ні Ліги чемпіонів, де точно гратиме "Шахтар", ні Ліги Європи, де на груповій стадії виступатиме "Воскла". А також матчів "Динамо", "Зорі" та "Маріуполя", якщо вони пройдуть у стадію кваліфікації.

Все через те, що УЄФА поки не уклав контракт на нові сезони єврокубків ні з однією з українських телекомпаній, повідомляє Sport Arena. Про укладення контракту з УЄФА на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Суперкубка сезонів 2018/19, 2019/20 і 2020/21 поки не повідомляла жодна українська телекомпанія.

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До 2018 року правами на трансляції Ліги чемпіонів та Ліги Європи володіла "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Україна" та "Футбол 1/2". Однак їх контракт закінчився з фіналом Ліги чемпіонів у Києві 26 травня 2018 року. Поки компанія не зуміла укласти нову угоду.

Відтак навіть трансляція матчу за Суперкубок УЄФА між мадридськими "Реалом" та "Атлетіко" на стадіоні "А. Ле Кок Арена" в Таллінні у середу, 15 травня – під питанням. На сайті у телепрограмі на час ігри на "Футбол 1" стоїть просто "Матч".

При цьому під питанням не лише трансляція матчів групового етапу Ліги чемпіонів та Ліги Європи, але й кваліфікаційного раунду єврокубків, куди точно пройде "Динамо", та має шанси на прохід "Зоря" та "Маріуполь".

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Варто додати, що УЄФА мав оголосити транслятора в Україні трьох наступних сезонів ЛЧ, ЛЄ і Суперкубка ще в березні цього року, але не зробив цього досі.

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