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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українці на Паралімпіаді: подробиці тріумфальних виступів

17:39, 11 березня 938 Читать новость на русском

Україна здобула вже друге золото на Паралімпіаді у Пхьончхані. Нагороду виборов лижник Максим Яровий у гонці на 15 кілометрів. Загалом за два дні змагань – це вже шоста медаль в активі нашої збірної.

Перше "золото" на Паралімпіаді у Пхьончзані Україні приніс біатлоніст Віталій Лук'яненко. Напередодні він виграв спринт серед чоловіків з вадами зору. Другу золоту медаль для України здобув лижник Максим Яровий.

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Він переміг у лижних перегонах сидячи на дистанції 15 кілометрів – серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Це вже четверта нагорода Ярового на Паралімпіадах, але перше його "золото". Чотири роки тому в Сочі він виграв дві срібні та одну бронзову медалі.

А от срібну нагороду здобула біатлоністка Оксана Шишкова. Вона показала другий результат у спринті серед жінок з вадами зору. Також біатлоністи здобули ще три бронзові медалі. Ігор Рептюх та Людмила Ляшенко – у гонці в класі "стоячи". А Анатолій Ковалевський – в гонці серед чоловіків з вадами зору.

Загалом в Паралімпійських іграх у Пхьончхані беруть участь понад півтисячі спортсменів з 49-ти країн. Україну представляють 20 атлетів та 10 гайдів, – спортсменів, які супроводжують олімпійців. Змагання триватимуть до 18 березня.

Теги: Новини України Паралімпіада-2018 Новини спорту Паралімпійські ігри Лижний спорт
Джерело: 24 Канал
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