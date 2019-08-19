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      Українці не будуть їхати з країни на заробітки, якщо держава забезпечить їм безпеку, – Шевцов

      190 Читать новость на русском
      Олексій Шевцов
      Олексій Шевцов / 112.ua

      Люди будуть мотивовані працювати на розвиток економіки України, якщо крім матеріальних будуть задоволені інші їхні базові потреби.

      Таку думку висловив глава київської асоціації психотерапевтів Олексій Шевцов.

      Важливою складовою мотивації українців залишатися вдома і працювати на розвиток економіки своєї країни є задоволення не тільки матеріальних, але й інших базових потреб, зокрема – потреба в безпеці. Таку думку озвучив 112.ua лікар-психотерапевт Олексій Шевцов у статті "Не зарплатою єдиною: Як зупинити трудову міграцію з України".

      "Як потужний чинник, який міг би мотивувати українців віддавати перевагу роботі в Україні, я б виділив, насамперед, безпеку, яку повинні забезпечувати правоохоронні органи. Мені, як лікарю-психотерапевту, дуже часто доводиться чути від своїх пацієнтів, вони не відчувають себе захищеними в Україні. Це відбувається на тлі розгулу злочинності, про прояви якої люди чують зі ЗМІ, і відсутність відчуття сильної і готової захистити поліції. Багато мені говорять, що по-справжньому бояться виходити з дому, особливо у вечірній час. Регулярні повідомлення про мінування тільки підвищують градус страху – люди побоюються, що загроза може торкнутися їх або близьких. Серед факторів стресу – п'яні водії на дорогах, в тому числі і водії в нелегальних таксі, які не несуть ніякої відповідальності за життя і здоров'я пасажирів, які мають усі можливості робити з ними все, що завгодно і залишатися безкарними", – сказав Олексій Шевцов.

      За його словами, в європейських країнах українців привертає набагато вищий рівень безпеки, культури. Є очікування, що там їх праця буде цінуватися вище, ніж в Україні. "Приваблює і вищий рівень медицини в ЄС. Фактор незадоволеності рівнем медичного обслуговування в Україні – один з тих, що чинять серйозний вплив на бажання людей виїхати", – сказав Шевцов.

      Крім інших факторів, важливим для людей є чистота на вулицях міст: відсутність сміття та людей у стані алкогольного сп'яніння на вулицях, на станціях метро, біля під'їздів, у яких люди живуть з сім'єю. Цього явища, тим більше в таких масштабах, звичайно ж немає в Європі, сказав експерт.

      Мотивацією для людей залишатися в Україні може служити створення умов для їх дітей: українці не стали б так масово виїжджати в пошуках кращих можливостей, якщо б мали можливість влаштувати дитину в хороший садок, у школу з гідними умовами для розвитку. В країні потрібно створити умови для професійної реалізації: за кордон виїжджають танцюристи, музиканти, художники, вчені, які не знайшли гідного застосування своїм здібностям в Україні. Там вони отримують можливість для розвитку, яких не мали в рідній країні,
      – підкреслив Шевцов.

      Важливе і створення умов, які допомогли б поліпшити демографічну ситуацію в країні. Зокрема, це збільшення виплат на дітей, гідний розмір виплат жінкам, які перебувають у декретній відпустці, пільги щодо медичного обслуговування, створення можливостей влаштувати дитину в хороший дитсадок.

      Як відомо, у липні Нацбанк представив звіт, у якому повідомив, що в Україні у всіх сферах відчувається гострий дефіцит робочої сили. Зазначалося, що найгірше йдуть справи в будівельному секторі та промисловості. При цьому, за даними Міністерства праці і соціальної політики Польщі, у 2018 році саме в цих видах діяльності була зайнята більша частина українських трудових мігрантів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Ринок праці Заробітчани
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