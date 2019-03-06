Українці не повинні бачити захмарні суми у платіжках за комунальні послуги, – Ростислав Мельник

З 1 січня тариф на централізоване опалення і гаряче водопостачання зріс на 22,3%. І це лише початок – вже у травні влада анонсує нове підвищення.

За словами президента будівельної корпорації РІЕЛ Ростислава Мельника, в українців є можливість суттєво зекономити на комунальних платежах внаслідок впровадження системи "енергоощадних квартир".

"Звісно, ні я, ні будь-хто інший поза владними кабінетами не може знизити тариф. Це економіка, політика, будь-що. Але кожного пересічного українця хвилює питання: як та на чому можна зекономити. Я відповім: на споживанні комунальних послуг. Допомогти у цьому може система "енергоощадних квартир", які ми впроваджуємо у двох наших житлових комплексах. Система за допомогою спеціального додатку дозволить відслідковувати свої витрати та споживати світло, воду, тепло свідомо", – зауважив Мельник.

Система "енергоощадних квартир" працюватиме за допомогою спеціального комутаційного модуля енергоощадної системи RIEL SMART HOME на базі GreenHub, яким буде оснащена кожна квартира. Відповідний модуль дозволить звести в єдину систему комунікації від різних лічильників та механізмів таким чином, щоб користувач мав змогу моніторити та контролювати всі системи та ресурси свого помешкання – роботу котлів, енергоносіїв, витрату тепла та води.

"Цей модуль також працюватиме на автоматизацію збору та передачі показників лічильників у комунальні служби або ОСББ, та подальше формування рахунків згідно з тарифами. Але найважливішим є те, що кожен власник квартири зможе бачити, скільки він реально споживає. По-перше, це дисциплінує людей, по-друге – не дозволяє переплачувати за сусідів. Ви здивуєтесь, якщо будете слідкувати за своїми витратами – точно знайдете зайву увімкнену лампочку, яка щомісяця "накручує" вам цифри у квитанції", – впевнений Ростислав Мельник.

РІЕЛ планує впровадити систему "енергоощадних квартир" у двох ЖК: OK'land у Києві і RIEL City у Львові.

Крім того, у планах розширити "географію" "енергоощадних квартир" на будинки ринку вторинної нерухомості Львова. "Наразі ми це питання аналізуємо та шукаємо можливі варіанти готових будинків, які можна було б зробити енергоощадними. У нас є декілька ідей, як застосувати нові технології у багатоквартирних будинках минулого покоління", – розповів пан Мельник.