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      Українці організували Лаврову "теплу зустріч" у Португалії: фото

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      Українці "тепло" зустріли главу МЗС РФ Лаврова у Португалії
      Українці "тепло" зустріли главу МЗС РФ Лаврова у Португалії / Фото з Facebook

      Українці, які живуть у Португалії, влаштували акцію біля Лісабонського аеропорту через приїзд до країни міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

      Про це повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха на своїй сторінці у Facebook.

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      "Представники української та грузинської громад зібралися напроти Лісабонського аеропорту, щоб "зустріти" міністра МЗС Московії Лаврова, який прибув до Португалії з офіційним візитом", – написав Садоха.

      Активісти розгорнули довгий плакат із написом: "Де з'являється Лавров - починається війна!". Також, у руках вони тримали українські, грузинські та червоно-чорний прапори.

      Таким чином, українці хочуть попередити португальців щодо справжніх намірів агресивної політики Москви, в апетитах якої, не лише сусідні країни, але й "Русский мир" від Атлантики до Владивостока,
      – наголосили активісти.

       

      Нагадаємо, мністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вже встиг відзначитися брехливими антиукраїнськими заявами у Португалії. Так, на прес-конференції він відверто збрехав про те, що лідер Організації українських націоналістів Степан Бандера і командир Української повстанської армії Роман Шухевич нібито були засуджені Міжнародним військовим трибуналом у Нюрнберзі. Російський міністр згадав про Шухевича і Бандеру, коментуючи події в Україні 2014 року.

      Теги: Новини України Новини Росії Сергій Лавров Португалія протести
      Джерело: 24 Канал
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