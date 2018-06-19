Українці отримали нагороду "Каннських левів" за брендинг Євробачення-2017

Українські агентства Banda.agency і Republique, які розробляли брендинг пісенного конкурсу Євробачення-2017, отримали бронзову нагороду "Каннських левів" в категорії Desing Lions.

Про це повідомив співзасновник агентства Banda.agency Павло Вржещ у виданні Ain.ua.

Коли команди Banda.agency і Republique заповнювали заявку на конкурс "Каннських левів", вони відзначали, що у конкурсу Євробачення ще ніколи не було справжнього бренду. Тому вони поставили собі завдання створити його.

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Це дуже радісне почуття. Великий захват. Це дуже важливий проект для нас. Ми багато сил вклали в нього і дуже його любимо. В процесі багато людей об'єднали свої зусилля, щоб зробити його, і я радий, що всі вони отримали заслужену нагороду за свої таланти. Український креатив давно заслуговував "Левів", але просто не щастило. І тепер я сподіваюся, що з кожним роком ми будемо вигравати все більше і більше. Ми цього варті. Тому що зараз така кількість сильних робіт робиться в Україні, що журі Канн та інших світових фестивалів не можуть цього не відзначити, –прокоментував нагороду Павло Вржещ.

Першу місце у категорії Desing Lions отримали креативні компанії Нідерландів, а друге місце – представники Туреччини.

Як відомо, міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2017 відбувався в Україні через перемогу Джамали у 2016 році в Стокгольмі. Минулого року конкурс подивилося понад 180 мільйонів осіб, а відеотрансляції проходили в 42 країнах світу. На офіційному YouTube-каналі пісенного змагання числа були ще вищими – сумарно глядачі з 223 країн подивилися 265 мільйонів годин запису.

Чим відомий фестиваль "Каннські леви"? Перш за все, Міжнародний фестиваль Cannes Lions цього року розпочався 18 червня і триватиме до 22. Незважаючи на масштаби Каннського кінофестивалю, "Каннські леви" мають неабияке світове значення в креативній індустрій. Ще у 1954 році фестиваль презентував рекламні ролики, а вже сьогодні обговорює та оцінює як традиційну рекламу, так і різні високотехнологічні проекти.



На цей фестиваль приїжджають найкращі дизайнери, цифрові новатори та маркетологи з усього світу. Подія щорічно проводиться в Палаці фестивалів і конгресів у Каннах, Франція. Що цікаво, тут двічі проводився конкурс пісень Євробаченн, – у 1959 і 1961 роках.