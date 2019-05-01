Українці отримають грошову допомогу до 5 травня: хто та скільки

Міністерство соціальної політики встановило розміри виплат у 2019 році разової грошової допомоги українцям до 5 травня.

Прес-служба Мінсоцполітики на офіційному сайті оприлюднила список осіб, які отримають грошову допомогу.

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Хто отримає допомогу?

– Учасники бойових дій.

– Постраждалі учасники Революції гідності.

– Особи з інвалідністю внаслідок війни.

– Учасники війни та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

– Особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

– Жертви нацистських переслідувань.

У яких розмірах передбачена грошова допомога?

• Особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи – 3 850 гривень;

II групи – 3 400 гривень;

III групи – 2 950 гривень;

• учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, – 1 295 гривень;

3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3 850 гривень;

4) членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 840 гривень;

5) учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 530 гривень.



Грошова допомога для українців