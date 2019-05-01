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      Українці отримають грошову допомогу до 5 травня: хто та скільки

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      Грошова допомога українцям
      Грошова допомога українцям / Фото з відкритих джерел

      Міністерство соціальної політики встановило розміри виплат у 2019 році разової грошової допомоги українцям до 5 травня.

      Прес-служба Мінсоцполітики на офіційному сайті оприлюднила список осіб, які отримають грошову допомогу. 

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      Хто отримає допомогу? 

      – Учасники бойових дій.
      – Постраждалі учасники Революції гідності.
      – Особи з інвалідністю внаслідок війни.
      – Учасники війни та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
      – Особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
      – Жертви нацистських переслідувань.

      У яких розмірах передбачена грошова допомога?

      • Особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

      I групи – 3 850 гривень;
      II групи – 3 400 гривень;
      III групи – 2 950 гривень;

      • учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, – 1 295 гривень;

      3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3 850 гривень;

      4) членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 840 гривень;

      5) учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 530 гривень.

      допомога грошова
      Грошова допомога для українців

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      Теги: Новини України Міністерство соціальної політики Гроші
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